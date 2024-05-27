Ломали мебель, срывали двери: подростки из Белгорода разнесли лагерь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подростки из Белгорода устроили погром в башкирском лагере «Орленок». Участники смены выбили окна и двери, разгромили мебель в корпусах, рассказали очевидцы. Что сподвигло детей на столь радикальные действия, разбирался NEWS.ru.

Что произошло в лагере «Орленок»

Воспитанники лагеря «Орленок» из Белгорода узнали о предстоящем отъезде домой во время вечернего мероприятия перед отбоем, рассказала одна из отдыхающих. По ее словам, подросткам ранее не сообщали точной даты окончания смены, и неожиданное объявление стало для всех шоком. Многие плакали, у некоторых детей случилась истерика, все были в недоумении и не хотели уезжать, добавила девочка. После мероприятия дети должны были отправиться на дискотеку и прощальную «свечку». Несколько человек начали вытаскивать из окон матрасы, ломать двери и мебель, рассказала присутствовавшая во время событий воспитанница.

Дети разбросали мусор по комнатам, сорвали с окон москитные сетки, разбили раковины, выбросили из окон стулья, пишет Telegram-канал Mash. При этом, по данным канала, больше всего пострадал 10-й корпус. На опубликованном в Telegram видео слышно, как женщина, предположительно вожатая, кричит на мальчиков, снимающих с окна москитную сетку. Подростки не отреагировали на замечания взрослых и продолжали громить корпус. На следующих кадрах можно увидеть разбитые пластиковые двери, разбросанные стулья, раскиданный по комнате мусор. UFA1.RU сообщает со ссылкой на собственный источник, что воспитатели были вынуждены вызвать полицию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начавшаяся после описанных событий дискотека была прервана через 15 минут, после чего всех заставили разойтись по комнатам, узнал Telegram-канал «Подъём». По словам очевидцев, их не выпускали из комнат несколько часов, постоянно приходили с проверками.

«На следующее утро сделали все-таки награждение, мы танцевали флешмоб. Но очень обидно всем ребятам за то, что из-за некоторых особей теперь белгородские дети для всех плохие, теперь у нас вот такое клеймо на наш город. Всем моим друзьям за них очень стыдно», — рассказала участница смены.

По оценкам девочки, в дебоше участвовали пять или шесть человек. При этом все они были трезвыми, поскольку в лагерь сложно пронести алкоголь. Очевидица полагает, что ее ровесники чувствовали сильное возмущение из-за неожиданной новости об отъезде. Также, по ее словам, сыграло роль ощущение безнаказанности, поскольку на следующий день дети должны были покинуть лагерь.

Участники смены находились в «Орленке» 19 дней на момент описываемых событий, сообщил Telegram-канал Mash. Дети, большинству из которых было 13–14 лет, ездили на экскурсии, участвовали в спортивных соревнованиях и вели себя хорошо на протяжении всей смены. Все они приехали в «Орленок» из Белгорода по госпрограмме, узнал Mash. Предположительно, их было 250 человек.

Как отреагировали на инцидент родители подростков

Родители дебоширов пообещали администрации возместить ущерб, сообщает «Подъем» со ссылкой на слова родственников белгородских подростков, которые также были на смене в «Орленке».

По данным канала, отец одного из хулиганов пообещал физически наказать своего сына. Позже родители других детей рассказали, что мужчина начал оправдывать подростков в общем чате. «Они еще дети, даже если им 14 лет и им уже бьют гормоны в голову, не нужно их делать преступниками», — приводятся слова мужчины.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как отреагировали в администрации лагеря

NEWS.ru обратился в лагерь «Орлёнок», чтобы узнать подробности инцидента. В администрации оздоровительного учреждения ответили, что не располагают информацией о происшествии. Затем представитель лагеря добавила, что все подробности есть в открытых источниках, и сообщила, что им поступило указание не комментировать ситуацию.

По другому телефону также не прокомментировали инцидент и предложили перезвонить на следующий день, «когда администрация будет на месте».

Официальное сообщество лагеря во «ВКонтакте» не обновлялось с 23 мая 2024 года. В последней записи сообщается о том, что «Орленок» проводил детей из Белгородской области.

«За 38 дней ребята хорошенько отдохнули, подтянули знания, нашли новых друзей и стали одной большой семьёй. Искренне желаем им счастливого пути домой и мирного неба над головой!», — говорится в посте сообщества.

Одни пользователи в комментариях под постом извиняются за чужих детей-дебоширов. Другие выражают сочувствие администрации лагеря и организаторам поездки.

19 апреля в сообществе «МАУ ДОЛ „Орленок“ Верхнеяркеево» сообщили о том, что в лагеря Башкирии приехали 498 детей из Белгорода. Такое решение принял глава республики Башкортостан Радий Хабиров. Школьников разделили на две группы: одну отправили в Илишевский, другую — в Абзелиловский район. Это было сделано для того, чтобы дети могли «отвлечься от пережитого». Предполагалось, что подростки будут продолжать обучение в подходящих для этого условиях, им также пообещали организовать культурный досуг и познакомить с достопримечательностями региона.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Почему дети отдыхали так далеко от дома

В январе 2024 года стало известно о том, что в Белгороде начнут формировать группы школьников для отправки в соседние регионы, где детей на время каникул разместят в загородных лагерях. Глава региона Вячеслав Гладков тогда рассказал, что списки детей будут составлять в администрации города, Минобразования Белгородской области и школах. Гладков объяснил свое решение, сославшись на разговор с матерью троих детей, которая переживала, что детей будет не с кем оставить дома из-за продленных в регионе каникул.

В марте было объявлено, что около 9000 детей планируют эвакуировать из Белгородской области из-за обстрелов, заявил Гладков на заседании президиума Генсовета «Единой России». По его словам, несовершеннолетних должны были вывезти из Белгорода, Белгородского и Грайворонского районов, Шебекинского округа.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Как отметил Гладков, уже 22 марта 1200 детей должны были отправиться в Пензу, Тамбов и Калугу. Потом ребят собирались вывозить в Ставропольский край. Губернатор подчеркнул, что механизм эвакуации уже выстроен.

«Большое количество сел отселяем, сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района. Договариваемся с коллегами-губернаторами», — заявил губернатор Белгородской области.

Власти приняли решение вывезти несовершеннолетних за пределы региона из-за сильных обстрелов некоторых территорий Белгородчины. Вячеслав Гладков сообщил, что только с 11 по 17 марта 16 мирных жителей погибли, 98 человек получили ранения. Еще пять человек погибли 18 марта, среди них 17-летний подросток.

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