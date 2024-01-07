Школьников из Белгорода разместят в загородных лагерях соседних регионов

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В Белгороде начнут формировать группы школьников для отправки в соседние регионы, где детей на время каникул разместят в загородных лагерях, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, списки детей будут составлять в администрации города, Минобразования Белгородской области и школах.

Вчера на Почтовой ко мне подошла женщина, представилась и сказала, что она мама троих детей. Конечно, очень переживает, что с 9 января, когда все выйдут уже на работу, дети останутся в связи с продленными каникулами дома. <...> Мое предложение: мы готовы собрать группы, сформировать наших детей из Белгорода, чтобы отправить их в загородные лагеря других регионов, — заявил Гладков.

В середине января в Крыму начнет работу санаторий «Бригантина „Белогороье“», куда планируют отправить 277 детей из Шебекинского округа, сообщил Гладков. Он отметил, что летом детей уже вывозили из приграничных районов, в том числе из Шебекинского и Грайворонского округов. По словам губернатора, на базе лагерей также организуют учебный процесс.

В ряде муниципалитетов Белгородской области продлили школьные каникулы до 19 января. Начало занятий в том числе перенесли и в Белгороде.

Более 100 жителей Белгорода решили выехать из города в пункты временного размещения на территории региона и в соседних областях. Первым прибывшим в ПВР жителям выдали продовольственные наборы, организовали трехразовое питание, обеспечили доступ к медпомощи.