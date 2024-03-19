Из Белгорода эвакуируют детей: куда их отправят, когда вернут домой

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Около девяти тысяч детей планируют эвакуировать из Белгородской области из-за обстрелов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума Генсовета «Единой России». По его словам, несовершеннолетних вывезут, в частности, из Белгорода, Белгородского и Грайворонского районов, Шебекинского округа. Куда эвакуируют детей, как их будут принимать и размещать, когда запланировано их возвращение домой — в материале NEWS.ru.

Почему эвакуируют детей

По словам Вячеслава Гладкова, уже 22 марта 1200 детей отправятся в Пензу, Тамбов и Калугу. Потом ребят будут вывозить в Ставропольский край. Губернатор подчеркнул, что механизм эвакуации уже выстроен.

«Большое количество сел отселяем, сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района. Договариваемся с коллегами-губернаторами», — заявил губернатор Белгородской области.

Власти приняли решение вывезти несовершеннолетних за пределы региона из-за сильных обстрелов некоторых территорий Белгородчины. Вячеслав Гладков сообщил, что только с 11 по 17 марта 16 мирных жителей погибли, 98 человек получили ранения. Еще пять человек погибли 18 марта, среди них 17-летний подросток.

Фото: t.me/vvgladkov Белгородская область, результаты обстрелов со стороны Украины

Как будут принимать эвакуированных детей

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала NEWS.ru, что в регион уже несколько раз приезжали эвакуированные дети, поэтому у местных властей есть опыт работы с ними.

«Было три заезда [из зоны СВО], размещали детей. Я не знаю, какое будет количество, но, в принципе, вся база готова. Думаю, у нас все готово», — отметила Столярова.

По ее словам, детей обычно размещают на базе отдыха, в круглогодичных летних лагерях и оздоровительных центрах, в частности на территории спорткомплексов с гостиничными номерами для детей.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

«Дети там обучаются, живут и питаются. Проблем с размещением не будет», — заявила детский омбудсмен Пензенской области.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае NEWS.ru заявили, что пока не располагают информацией по данному вопросу.

Детский омбудсмен в Тамбовской области Евгений Таможник сообщил NEWS.ru, что 22 марта там ожидают 150 детей из Белгородского региона.

«Они на отдых к нам приезжают, в „Тамбовский Артек“ (лагерь в Тамбовской области. — NEWS.ru). Там очень красиво, место замечательное — на крутом берегу реки Вороны. А после вернутся обратно по домам», — поделился подробностями Евгений Таможник, добавив, что с детьми из Белгородской области в лагере будут работать психологи.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Белгородской области Алексей Клыков в разговоре с NEWS.ru отметил, что представители организации будут встречать детей во всех городах, куда их отвезут во время эвакуации.

«Со стороны Народного фронта будем обеспечивать разные досуговые мероприятия, чтобы дети не чувствовали себя одинокими», — добавил он.

Что белгородцы говорят об эвакуации своих детей

Из слов опрошенных NEWS.ru жителей Белгорода следует, что многие моменты, связанные с эвакуацией, остаются непроясненными. Родителям пока не дают полную картину того, как будет организован вывоз детей.

«Известно [следующее]: дети едут в Пензенскую, Калужскую, Тамбовскую области на 21 день, в Ставропольский край — на 75 дней. Выезд 22 марта», — рассказала NEWS.ru белгородка Ольга Петренко.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Она уточнила, что списки на эвакуацию начали собирать еще вчера вечером, 18 марта. При этом родителям не дали времени, чтобы обдумать решение, утверждает женщина.

«Прислали сообщение [18 марта] в 19:35. Не все родители на связи. Классный руководитель звонит в 20:20, [говорит] надо отвечать до 20:30», — рассказала она. Сейчас, по ее словам, идет эвакуация учеников 1–11-х классов.

Другие родители эвакуируемых детей в комментариях в Сети утверждают, что в школах «предварительно говорят, в какие санатории, детские лагеря могут отвезти [ребенка]», а также дают контакты кураторов. Собеседница NEWS.ru Ольга Петренко отмечает, что в их школе такой информацией не делились. Она надеется, что с детьми поедет один из их учителей.

Предстоящая эвакуация затрагивает только школьников. Студенты и воспитанники детских садов остаются в Белгородской области, что вызывает обеспокоенность местных жителей. Лилия Иванова, мать одного из дошкольников, рассказала NEWS.ru, что ее семья будет вынуждена самостоятельно покинуть город.

«Об эвакуации [дошкольников] речи не идет. <...> Придется [самим] уезжать, уже третий раз [с начала СВО]... Очень страшно. Даже не выходим в магазин. Вечером [19 марта] между обстрелами будем уезжать из города», — поделилась она.

Что жители Белгорода говорят о ситуации в городе

«В столице региона сейчас тяжело: жизнь в городе «перевернулась с ног на голову», — описывает ситуацию в разговоре с NEWS.ru местная жительница Элла Кудряшева. По ее словам, люди не могут ни работать, ни учиться, ни ходить в магазины.

«Мы чувствуем то же, что и люди из Донецка и Луганска. Гражданские мирные люди везде чувствуют одно и то же. Это не просто потеря покоя. <...> Это очень больно», — сказала собеседница NEWS.ru.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Белгород, результаты обстрелов со стороны Украины

Она добавила, что «про Белгород стали говорить только в последнее время», однако город живет во «всем этом ужасе» уже довольно долго. При этом Кудряшева считает, что губернатор Вячеслав Гладков «по-настоящему служит народу» и делает все возможное, чтобы смягчить последствия обстрелов.

«Ждем лучшего. Страшно за детей. Научились ценить близких, не обижаться по мелочам. Поняли, что важно, а что — нет. Молимся Богу, на него одна надежда и остается», — добавила в свою очередь Ольга Петренко.

Какова обстановка в Белгородской области

Сообщения об обстрелах и налетах беспилотников поступают из Белгородской области практически непрерывно. Под ударами находятся жилые дома, образовательные учреждения и магазины. На прошлой неделе снаряды попали в здания управления ФСБ и белгородской администрации.

Утром 19 марта областной центр в очередной раз находился под огнем. В результате одного из прилетов 14-летний мальчик лишился кисти руки и получил осколочные ранения.

Параллельно украинские диверсанты продолжают регулярно совершать вылазки вблизи приграничных населенных пунктов. За последние две недели бои с ДРГ уже несколько раз происходили у сел Сподарюшино и Козинка Грайворонского городского округа.

Несмотря на массированные обстрелы, обстановка в Белгороде сохраняется «вполне нормальная для этой ситуации», утверждает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Белгородской области Алексей Клыков.

«Все службы работают, большинство организаций работает, паники нет. Люди поддерживают друг друга. Народный фронт адресно оказывает всю необходимую помощь обратившимся. В магазинах все есть, поликлиники и организации, оказывающие услуги, работают в штатном режиме», — заверил Клыков NEWS.ru.

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