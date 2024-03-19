Около девяти тысяч детей планируют эвакуировать из Белгородской области из-за обстрелов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума Генсовета «Единой России». По его словам, несовершеннолетних вывезут, в частности, из Белгорода, Белгородского и Грайворонского районов, Шебекинского округа. Куда эвакуируют детей, как их будут принимать и размещать, когда запланировано их возвращение домой — в материале NEWS.ru.
Почему эвакуируют детей
По словам Вячеслава Гладкова, уже 22 марта 1200 детей отправятся в Пензу, Тамбов и Калугу. Потом ребят будут вывозить в Ставропольский край. Губернатор подчеркнул, что механизм эвакуации уже выстроен.
«Большое количество сел отселяем, сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района. Договариваемся с коллегами-губернаторами», — заявил губернатор Белгородской области.
Власти приняли решение вывезти несовершеннолетних за пределы региона из-за сильных обстрелов некоторых территорий Белгородчины. Вячеслав Гладков сообщил, что только с 11 по 17 марта 16 мирных жителей погибли, 98 человек получили ранения. Еще пять человек погибли 18 марта, среди них 17-летний подросток.
Как будут принимать эвакуированных детей
Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала NEWS.ru, что в регион уже несколько раз приезжали эвакуированные дети, поэтому у местных властей есть опыт работы с ними.
«Было три заезда [из зоны СВО], размещали детей. Я не знаю, какое будет количество, но, в принципе, вся база готова. Думаю, у нас все готово», — отметила Столярова.
По ее словам, детей обычно размещают на базе отдыха, в круглогодичных летних лагерях и оздоровительных центрах, в частности на территории спорткомплексов с гостиничными номерами для детей.
«Дети там обучаются, живут и питаются. Проблем с размещением не будет», — заявила детский омбудсмен Пензенской области.
В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае NEWS.ru заявили, что пока не располагают информацией по данному вопросу.
Детский омбудсмен в Тамбовской области Евгений Таможник сообщил NEWS.ru, что 22 марта там ожидают 150 детей из Белгородского региона.
«Они на отдых к нам приезжают, в „Тамбовский Артек“ (лагерь в Тамбовской области. — NEWS.ru). Там очень красиво, место замечательное — на крутом берегу реки Вороны. А после вернутся обратно по домам», — поделился подробностями Евгений Таможник, добавив, что с детьми из Белгородской области в лагере будут работать психологи.
Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Белгородской области Алексей Клыков в разговоре с NEWS.ru отметил, что представители организации будут встречать детей во всех городах, куда их отвезут во время эвакуации.
«Со стороны Народного фронта будем обеспечивать разные досуговые мероприятия, чтобы дети не чувствовали себя одинокими», — добавил он.
Что белгородцы говорят об эвакуации своих детей
Из слов опрошенных NEWS.ru жителей Белгорода следует, что многие моменты, связанные с эвакуацией, остаются непроясненными. Родителям пока не дают полную картину того, как будет организован вывоз детей.
«Известно [следующее]: дети едут в Пензенскую, Калужскую, Тамбовскую области на 21 день, в Ставропольский край — на 75 дней. Выезд 22 марта», — рассказала NEWS.ru белгородка Ольга Петренко.
Она уточнила, что списки на эвакуацию начали собирать еще вчера вечером, 18 марта. При этом родителям не дали времени, чтобы обдумать решение, утверждает женщина.
«Прислали сообщение [18 марта] в 19:35. Не все родители на связи. Классный руководитель звонит в 20:20, [говорит] надо отвечать до 20:30», — рассказала она. Сейчас, по ее словам, идет эвакуация учеников 1–11-х классов.
Другие родители эвакуируемых детей в комментариях в Сети утверждают, что в школах «предварительно говорят, в какие санатории, детские лагеря могут отвезти [ребенка]», а также дают контакты кураторов. Собеседница NEWS.ru Ольга Петренко отмечает, что в их школе такой информацией не делились. Она надеется, что с детьми поедет один из их учителей.
Предстоящая эвакуация затрагивает только школьников. Студенты и воспитанники детских садов остаются в Белгородской области, что вызывает обеспокоенность местных жителей. Лилия Иванова, мать одного из дошкольников, рассказала NEWS.ru, что ее семья будет вынуждена самостоятельно покинуть город.
«Об эвакуации [дошкольников] речи не идет. <...> Придется [самим] уезжать, уже третий раз [с начала СВО]... Очень страшно. Даже не выходим в магазин. Вечером [19 марта] между обстрелами будем уезжать из города», — поделилась она.
Что жители Белгорода говорят о ситуации в городе
«В столице региона сейчас тяжело: жизнь в городе «перевернулась с ног на голову», — описывает ситуацию в разговоре с NEWS.ru местная жительница Элла Кудряшева. По ее словам, люди не могут ни работать, ни учиться, ни ходить в магазины.
«Мы чувствуем то же, что и люди из Донецка и Луганска. Гражданские мирные люди везде чувствуют одно и то же. Это не просто потеря покоя. <...> Это очень больно», — сказала собеседница NEWS.ru.
Она добавила, что «про Белгород стали говорить только в последнее время», однако город живет во «всем этом ужасе» уже довольно долго. При этом Кудряшева считает, что губернатор Вячеслав Гладков «по-настоящему служит народу» и делает все возможное, чтобы смягчить последствия обстрелов.
«Ждем лучшего. Страшно за детей. Научились ценить близких, не обижаться по мелочам. Поняли, что важно, а что — нет. Молимся Богу, на него одна надежда и остается», — добавила в свою очередь Ольга Петренко.
Какова обстановка в Белгородской области
Сообщения об обстрелах и налетах беспилотников поступают из Белгородской области практически непрерывно. Под ударами находятся жилые дома, образовательные учреждения и магазины. На прошлой неделе снаряды попали в здания управления ФСБ и белгородской администрации.
Утром 19 марта областной центр в очередной раз находился под огнем. В результате одного из прилетов 14-летний мальчик лишился кисти руки и получил осколочные ранения.
Параллельно украинские диверсанты продолжают регулярно совершать вылазки вблизи приграничных населенных пунктов. За последние две недели бои с ДРГ уже несколько раз происходили у сел Сподарюшино и Козинка Грайворонского городского округа.
Несмотря на массированные обстрелы, обстановка в Белгороде сохраняется «вполне нормальная для этой ситуации», утверждает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Белгородской области Алексей Клыков.
«Все службы работают, большинство организаций работает, паники нет. Люди поддерживают друг друга. Народный фронт адресно оказывает всю необходимую помощь обратившимся. В магазинах все есть, поликлиники и организации, оказывающие услуги, работают в штатном режиме», — заверил Клыков NEWS.ru.
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