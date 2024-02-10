Пионервожатая забеременела от школьника и чуть не довела его до суицида

Пионервожатую из Удмуртии подозревают в педофилии, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, 26-летняя девушка закрутила роман с подростком и едва не довела его до суицида. Теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Как отмечает канал, бывшая вожатая лагеря «Звездочка» в городе Глазов была замужем и даже обзавелась ребенком, но это ей не помешало осенью 2023 года влюбиться в 15-летнего школьника. Пара несколько месяцев встречалась и распивала алкогольные напитки. В канун Нового года девушка рассказала возлюбленному о беременности, а спустя неделю сообщила, что у нее случился выкидыш. В итоге подросток чуть не свет счеты с жизнью, пишут авторы канала.

В один из вечеров нетрезвую пару поймали полицейские. Против пионервожатой возбудили уголовное дело за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также за его спаивание.

Ранее 25-летнюю учительницу из Ленинградской области заподозрили в сексуальных домогательствах по отношению к четверокласснику. Педагог флиртовала с учеником, целовалась с ним и обменивалась интимными фотографиями. Переписку интимного характера обнаружили родители мальчика. Они обратились в правоохранительные органы. Учительницу задержали и поместили под домашний арест. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.