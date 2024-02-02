Учительницу отправили под домашний арест по делу о растлении школьника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд отправил учительницу, подозреваемую в растлении ребенка в Ленинградской области, под домашний арест, сообщает РЕН ТВ. По его данным, Всеволожский районный суд не стал заключать 25-летнюю девушку под стражу, несмотря на ходатайство прокуратуры.

Суд отправил под домашний арест учительницу из Ленобласти, которая совратила четвероклассника, — сказал собеседник канала.

Ранее глава родительского комитета Татьяна рассказала, что подозреваемая в совращении 11-летнего ребенка учительница школы в Токсово Ленинградской области работает в образовательном учреждении с сентября 2023 года. По ее словам, о девушке можно сказать только положительное, дети называют ее «учительницей мечты».

Кроме того, девушка замужем, что тем более странно, добавила Татьяна. Женщина также уточнила, что молодая учительница всегда вела себя корректно, а недавно устроила классу незабываемую поездку в театр.

О том, что 25-летнюю учительницу заподозрили в сексуальных домогательствах по отношению к четверокласснику, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, педагог флиртовала с учеником, целовалась с ним и обменивалась интимными фотографиями. Переписку интимного характера обнаружили родители мальчика. Они обратились в правоохранительные органы. Учительницу задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.