«Учительница мечты»: родители описали подозреваемую в совращении ученика «Mash на Мойке»: подозреваемого в совращении ученика педагога любили дети

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Подозреваемая в совращении четвероклассника учительница школы в Токсово Ленинградской области работает в образовательном учреждении с сентября 2023 года. Об этом рассказала глава родительского комитета Татьяна. По ее словам, о девушке можно сказать только положительное, дочь Татьяны даже называет ее «учительницей мечты», передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Дочка сказала, что это учительница мечты, — передает Татьяна слова своего ребенка, который учится в той же школе.

По словам женщины, нового педагога встретили радушно, дети рассказывали о ней много хорошего, именно поэтому так трудно поверить в появившуюся информацию. Кроме того, девушка замужем, что тем более странно, добавила Татьяна. Женщина также уточнила, что молодая учительница всегда вела себя корректно, а недавно устроила классу незабываемую поездку в театр.

О том, что 25-летнюю учительницу в Токсово заподозрили в сексуальных домогательствах по отношению к четверокласснику, стало известно из Telegram-канала «Mash на Мойке». По его данным, педагог флиртовала с учеником, целовалась с ним и обменивалась интимными фотографиями. Преподавателя задержали и возбудили уголовное дело.