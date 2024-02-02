Учительница домогалась четвероклассника и обменивалась с ним интимными фото «Mash на Мойке»: учительницу из Ленобласти заподозрили в совращении школьника

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В Токсово Ленинградской области 25-летнюю учительницу заподозрили в сексуальных домогательствах к четверокласснику, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, педагог флиртовала с учеником, целовалась с ним и обменивалась интимными фотографиями. Преподавательницу задержали и возбудили уголовное дело.

Переписку интимного характера обнаружили родители мальчика. Они обратились в правоохранительные органы, а те провели проверку. По версии следователей, педагог домогалась ребенка на дополнительных занятиях после уроков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б», ч. 4. ст. 132 УК РФ). Педагога задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело о понуждении несовершеннолетних девушек к действиям сексуального характера в отношении жителя Приморского края. Оказалось, что речь об участнике КВН Сергее Андрейчуке. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.

До этого стало известно, что пожилого американца из Южного Бутово проверят на педофилию, после того как он попытался завлечь 14-летнего мальчика к себе домой. Мужчина приметил школьника в торговом центре на Профсоюзной улице и предложил пойти к нему домой, чтобы попрактиковать произношение.