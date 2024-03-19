Из Белгородской области вывезут около девяти тысяч детей из-за атак ВСУ Гладков: из Белгородской области вывезут девять тысяч детей из-за обстрелов ВСУ

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

Из Белгородской области планируют вывезти около девяти тысяч детей из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, заявил глава региона Вячеслав Гладков на заседании президиума Генсовета. Также, по его словам, которые приводит РИА Новости, власти отселяют значительное количество сел.

Большое количество сел отселяем, сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из-за обстрелов со стороны ВСУ, — сказал Гладков.

По словам губернатора, в частности, несовершеннолетних вывезут из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района. Уже 22 марта 1200 детей уедут в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.

Ранее в Белгороде 14-летний ребенок лишился кисти руки в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Подросток также получил осколочные ранения. Кроме того пострадали две местные жительницы. Их доставили в больницу, о состоянии потерпевших информации нет.

До этого Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку на территории Белгородской области с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Как уточнили в ведомстве, нападение произошло в 10:30 по московскому времени. Средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку, в небе над регионом было сбито девять снарядов.