Раскрыты заработки директора лагеря, после которого в поезде умерла девочка Ural Mash: директор «Олимпийской ребячки» заработала 22 млн рублей в 2022 году

Telegram-канал Ural Mash сообщил, что гендиректор тюменского лагеря «Олимпийская ребячка» Лариса Шилова за 2022 год заработала около 22 млн рублей при помощи детского центра. По его данным, организация Шиловой занималась в том числе поездкой детей, заболевших в поезде, где на обратном пути скончалась 12-летняя девочка.

По информации канала, 22 млн рублей Шилова заработала за прошлый год в АНО «Ребячья республика». Эта организация принадлежит департаменту соцразвития Тюменской области.

Ребята в составе организованной группы из 125 человек в сопровождении взрослых возвращались на поезде из тюменского лагеря, когда нескольким детям стало плохо. Всех осмотрели врачи, у 60 детей выявили признаки ОРВИ, еще у 15 подтвержден грипп A.

После отдыха в лагере в поезде скончалась 12-летняя девочка. Причины смерти выясняются. По словам матери погибшей, в медпункте было два врача-педиатра, а лечить детей начали уже после того, как несколько из них заразились.

Дети возвращались домой в ЛНР на поезде «Тюмень — Адлер». По информации издания NashGorod, ребята ездили отдыхать в тюменский лагерь «Олимпийская ребячка» по специальной программе для школьников из Донбасса. Предположительно, часть заболевших детей также находилась в лагере «Ребячья республика».