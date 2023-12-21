Стало известно, что заболевшие в поезде дети возвращались в ЛНР Заболевшие в поезде «Тюмень — Адлер» дети возвращались в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболевшие в поезде «Тюмень — Адлер» дети возвращались в Луганскую Народную Республику после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка», сообщает издание NashGorod со ссылкой на собственные источники. По его информации, дети поехали туда по специальной программе для школьников из Донбасса. Их отдых подошел к концу 21 декабря, после чего они отправились домой поездом «Тюмень — Адлер».

Часть заболевших детей также находилась в лагере «Ребячья республика», уточнило издание. Информацию о том, что они отдыхали в детских комплексах, подтверждал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В этом регионе детей сняли с поезда, чтобы обследовать.

Губернатор также уточнил, что около 60 детей имеют признаки ОРВИ, у 15 лабораторно был подтвержден грипп А. Им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в поезде «Тюмень — Адлер» умерла 12-летняя девочка, находившаяся в составе группы из 125 детей. Когда состав проезжал Пензенскую область, состояние ребенка резко ухудшилось, после чего она потеряла сознание и умерла. В поезде детей сопровождали двое врачей и медсестра, попытки которых реанимировать девочку не увенчались успехом. Еще 30 человек были госпитализированы.