Школьница умерла в поезде Тюмень — Адлер 12-летняя девочка скончалась в поезде Тюмень — Адлер

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девочка в возрасте 12 лет скончалась в поезде Тюмень — Адлер, в котором находилась группа из 125 детей, возвращавшихся из поездки в Сибирь, сообщает Telegram-канал «112». Кроме того, еще 30 детей госпитализировали. В ситуацию вмешались Следственный комитет и прокуратура.

По информации канала, у нескольких детей в какой-то момент проявились признаки ОРВИ и поднялась температура. Когда состав проезжал Пензенскую область, состояние 12-летней девочки резко ухудшилось, после чего она потеряла сознание и умерла. В поезде детей сопровождали двое врачей и медсестра, попытки которых реанимировать девочку не увенчались успехом.

В Сердобске к спасению детей подключилась бригада медиков РЖД. На тот момент высокая температура наблюдалась у четырех детей, еще у тридцати несовершеннолетних выявили признаки простуды. Заболевших сняли с поезда.

В ночь на 21 декабря губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что более 100 детей, возвращавшихся из лагеря через Саратовскую область, были сняты с поезда Тюмень — Адлер и направлены в региональную больницу. По его словам, у одного из них была высокая температура. Утром он написал в своем Telegram-канале о госпитализации 30 человек, при этом о смерти девочки глава региона не сообщал.