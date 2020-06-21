Детские лагеря в августе могут начать принимать детей из других регионов

Детские лагеря могут начать принимать отдыхающих из других регионов уже к августу. Об этом рассказал замглавы Минпросвещения России Денис Грибов.

По словам чиновника, к 1 июля планируется открыть четыре детских центра — «Орленок», «Артек», «Смена» и «Океан», правда пока только для детей из своих регионов.

По словам Грибова, вопрос приёма в лагеря детей из других регионов будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает KP.RU.

Как отметила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, детям, которые летом поедут в оздоровительные лагеря, не придётся соблюдать масочный режим, но контроль за состоянием их здоровья будет усилен.

В апреле сообщалось, что международный детский центр «Артек» в Крыму, всероссийские детские центры «Орлёнок» в Туапсинском районе и «Океан» во Владивостоке отменили смены из-за угрозы коронавирусной инфекции.

16 июня «Артек» отметил свой 95-й день рождения. Руководство лагеря поздравил с круглой датой глава республики Сергей Аксёнов. Глава Крыма подчеркнул, что лагерь «обрёл вторую жизнь» после вхождения полуострова в состав России. После этого эпохального события в «Артеке» провели масштабную модернизацию инфраструктуры, что создало новые возможности для творчества, учёбы и физического развития детей.

Аксёнов добавил, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса лагерь начнёт работать позже обычного. Формат работы «Артека» адаптируют под санитарные рекомендации Роспотребнадзора.

Глава Крыма заявил, что после консультаций с руководством лагеря и федеральным центром удалось достичь договорённости о приёме детей с 1 июля, сообщал NEWS.ru.