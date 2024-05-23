Адвокат ответил, что грозит надругавшимся над 13-летней девочкой подросткам Юрист Ульяненко: пытавшим девочку подросткам из Подмосковья грозит 10 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надругавшимся над 13-летней девочкой и пытавшим ее подросткам из подмосковного Красногорска может грозить до 10 лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru адвокат Виталий Ульяненко. Юрист подчеркнул, что подозреваемым 15 и 16 лет. В связи с этим, уточнил эксперт, они подлежат уголовной ответственности.

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера. Соответственно, два подростка в возрасте 15 и 16 лет подлежат уголовной ответственности за данное деяние, — пояснил адвокат.

Ульяненко отметил, что за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетней 13-летней девочки, задержанным могут предъявить обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста). За подобные действия предусматривается до 20 лет лишения свободы, но так как сами задержанные не достигли совершеннолетнего возраста, наказание не может превышать 10 лет, подчеркнул адвокат.

Есть нюанс, согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ, максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних не может превышать 10 лет лишения свободы. Таким образом, данные подростки могут получить наказание в виде реального лишения свободы сроком до 10 лет, — заключил Ульяненко.

Ранее стало известно, что двое подростков из подмосковного Красногорска раздели и домогались семиклассницы в машине. Юноши в возрасте 15 и 16 лет раздели девочку и пытали ее электрошокером.