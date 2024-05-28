Подросток с ножом изнасиловал недавно появившегося в поселке второклассника Подростки из Горного изнасиловали второклассника под угрозой расправы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тогучинском районе Новосибирской области трое подростков надругались над второклассником в березовой роще, угрожая ему ножом, сообщает портал NGS.RU со ссылкой на заявление местной жительницы. В администрации района не стали делиться деталями происшествия, но подтвердили, что делом занялись в Следственном комитете и в подразделении МВД РФ по делам несовершеннолетних

В лесочке у нас здесь они мальчику нож к горлу приставили. Изнасиловали его, ужас, что творили. Зачинщик главный взял двоюродного брата и друга для этого. Им по 12 лет. И они творят, что хотят, воруют везде, — рассказала местная жительница.

Отмечается, что всех подозреваемых отправили домой. При этом их не могут заключить под стражу, поскольку им еще не исполнилось 14 лет. Собеседница издания отмечает, что местные жители нашли зачинщика нападения, ему может грозить самосуд. Известно, что его неоднократно отправляли в специнтернат.

В свою очередь источник «КП-Новосибирск» отметил, что инцидент произошел в пятницу после последнего звонка в школе. Известно, что пострадавший мальчик появился в поселке недавно.

Это было в пятницу, в школе как раз был последний звонок. Трое ребят зажали второклассника, нож к горлу приставили и издевались над ним. Пострадавший мальчишка живет в поселке недавно. Мы в шоке, если честно, — сообщила местная жительница.

Ранее сообщалось, что в Туве на протяжении года не двигается с мертвой точки дело об изнасиловании 10-летнего мальчика. Старшеклассники надругались над ним в уличном туалете.