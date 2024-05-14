«Педофилы смеются»: как расследуют дело об изнасиловании мальчика в Туве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Туве на протяжении года не двигается с мертвой точки дело об изнасиловании 10-летнего мальчика. Старшеклассники надругались над ним в уличном туалете. Мать пострадавшего Айза рассказала в интервью Веронике Косаткиной о том, как трагедия повлияла на жизнь семьи и что сейчас с насильниками. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела. Подробности читайте в материале NEWS.ru.

Хотел стать чемпионом по хуреш

10-летний сын Айзы с детства мечтал освоить искусство тувинской национальной борьбы хуреш. Уже в семь лет мама отвела его в секцию. В январе 2023 года после новогодних каникул мальчик возвращался домой.

Трое старшеклассников подкараулили его, затащили в уличный туалет и изнасиловали. Подростки праздновали день рождения одного из них и были в состоянии алкогольного опьянения. Они запугали ребенка, запретив ему обо всем рассказывать. Через несколько дней насилие повторилось. Всего за 12 дней школьники надругались над ребенком пять раз.

Прятал белье

Айза сразу заподозрила что-то неладное в поведении сына. Мальчик получил серьезные травмы, но почти две недели скрывал их.

«Он приходил после занятий и сразу шел в свою комнату. Много спал. Прятал свое нижнее белье. Из комнаты выходил только под одеялом. Отказывался есть. Не делал уроки. Закрылся от нас», — рассказала женщина.

Только на 12 день мальчик все-таки рассказал отцу о произошедшем. Мама сразу же позвонила по номеру 112.

Допрашивали 17 часов

Сына Айзы допрашивали девять часов без перерыва, хотя уголовно-процессуальный кодекс запрещает допрашивать детей более часа без перерыва и более двух часов с перерывом в полчаса. Родителей допрашивали почти столько же.

«Мы приехали в полицию села Самагалтай. И нас допрашивали примерно 17 часов. Это было ужасно. В это время мой сын сидя мочеиспускался. Я следователю тоже сказала, почему вы долго допрашиваете моего ребенка?» — рассказывает родительница.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Врач назвал здоровым ребенка с недержанием кала

На медосвидетельствование семью отправили в региональный центр — Кызыл. Врач признал ребенка здоровым, хотя у мальчика очевидно было недержание кала, проблемы с мочеиспусканием и отеки в заднем проходе.

«Уже в больнице у сына началось очередное калонедержание. Мы попросили врача дать нам что-нибудь, чтобы хоть как-то очистить его. Врач дал нам полотенце. <...> Врач, даже не надев халат и не включив свет, он надел перчатки и [начал проверку травмированной ректальной области]. Ребенок в это время начал кричать от боли. А врач сказал, что с ним все в порядке», — рассказывает Айза.

После визита к врачу родители были в шоке и отправились обратно в Самагалтай, чтобы мальчика обследовали другие специалисты. Но и там их развернули. По словам Айзы, в медучреждении пояснили, что запрет на госпитализацию озвучил следователь по фамилии Хомушко.

Сожгли сарай и завели уголовное дело

Отчаявшись найти помощь у силовиков, Айза решила обратиться к лидерам мнений. Она расписала историю сына в сообщении известной тувинской певице Борбаана Баржай. Артистка откликнулась и рассказала о произошедшем в соцсетях. Дело получило огласку, а также получилось собрать средства мальчику на реабилитацию. За несколько дней люди пожертвовали 1,5 млн рублей.

О деле узнал глава республики Владислав Ховалыга. Айзе и ее сыну оплатили перелет и курс реабилитации в Москве. Но позже глава региона отказал Айзе в личном приеме. По сей день у дела меняются судьи и прокуроры. При этом на семью продолжают оказывать давление.

«Родственники насильников оказывали на нас давление. Брат одного из старшеклассников сказал, что если его брата посадят, он нас всех застрелит. В июле разбили окна в доме моих родителей, подожгли хозяйственные постройки: сарай, огород, туалет, душевую. Я написала заявление, по сей день ответа нет», — сказала Айза.

В мае 2023 года против Айзы завели уголовное дело по статье о клевете из-за старого заявления, которое она написала на мужа. Документ был составлен после ссоры с супругом. В тот же день ссоры супруги помирились, и разбирательство не было начато. По словам Айзы, следователи обманом уговорили мужа женщины подписать заявление о клевете, воспользовавшись тем, что он плохо говорит и читает по-русски. 22 апреля был суд — Айзу оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Алкоголичка и муж-насильник

А вот дело о клевете в отношении самой Айзы никто открывать не торопится. В соцсетях с момента, когда дело было предано огласке, периодически появляются комментарии от фейковых аккаунтов, где утверждается, что Айза страдает от алкогольной зависимости и не следит за своими детьми.

«Пишут, что я алкоголичка, что мы с сыном врем, что я плохая мать и не забочусь о своих детях», — рассказывает Айза.

Эти же люди пишут, что ректальная травма сына связана не со старшеклассниками. По словам комментаторов, муж Айзы изнасиловал неестественным образом сначала ее, а потом и их общего сына. чтобы доказать обратное, Айзе и сыну пришлось сдать анализы. Подозреваемые тем временем продолжают сидеть под домашним арестом. Айза уверена, что по справедливости они должны сидеть в СИЗО.

«Родители насильников — богатые. Их родственники и знакомые имеют связи. Они в открытую говорят, что потратили миллионы на взятку. Все на их стороне. У них есть связи на всех уровнях, начиная от администрации села, заканчивая правительством республики Тува. <...> Педофилы, когда я присутствую в суде, они просто смеются», — рассказала Айза в своем обращении.

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