Тинейджеры проведут молодость в колонии из-за убийства бездомных в туалете Убийцы двух бездомных в Зеленогорске проведут до 10 лет в колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Зеленогорске Красноярского края двое молодых людей в возрасте 17 и 19 лет приговорены к срокам от 9 до 10 лет лишения свободы за убийство двух бездомных, передает региональная прокуратура. В январе 2024 года они наткнулись на мужчин в общественном туалете и решили их избить.

Сначала студенты вступили с мужчинами в диалог, а спустя несколько минут в «развлекательных целях» решили избить их. Пострадавшие не оказывали сопротивления при ударах, которые приходились по всему телу. Спустя некоторое время молодые люди сходили за алкогольной «добавкой», выпили и вернулись на место преступления, чтобы продолжить издевательства, — сообщили в прокуратуре.

Преступники раздели своих жертв, били об их головы стеклянные бутылки, а после положили друг на друга и скрылись с места убийства. Погибшим было 46 и 47 лет. Старший по возрасту виновный получил 10 лет колонии строгого режима, а младший — девять лет лишения свободы. Кроме того, им был назначен штраф.

Старшему из них назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второму, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, — девять лет лишения свободы в воспитательной колонии, а после совершеннолетия — в колонии общего режима. Суд также взыскал с виновных 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу брата одного из погибших, — сообщили в прокуратуре.

До этого в Калужской области двое подростков избили бездомного. Тогда правоохранители не отреагировали на вызов, а спустя несколько дней школьники напали на мужчину еще раз. Он скончался в больнице.