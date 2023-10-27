В Малоярославце двое подростков до смерти избили бездомного В Малоярославце бездомный умер после двойного избиения подростками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Калужской области двое подростков избили бездомного, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Тогда правоохранители не отреагировали на вызов, а спустя несколько дней школьники напали на мужчину еще раз. Он скончался в больнице.

Несовершеннолетние злоумышленники избили 36-летнего бездомного из Мароялославца 22 апреля. После случившегося пострадавший попал в больницу, где умер 4 мая. Нападавших нашли спустя неделю, ими оказались 16-летние школьники. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Выяснилось, что подростки и раньше били бездомного. 16 апреля местные жители, увидев, как правонарушители бьют мужчину, вызвали полицию. Однако на место никто из сотрудников правоохранительных органов не приехал. Потерпевший получил травмы, но обращаться никуда не стал. В отношении пока неустановленных полицейских возбуждено дело о халатности.

Ранее житель подмосковной Балашихи до смерти избил мать, после чего покончил с собой. Отмечается, что мужчина до этого привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.