В Балашихе сын избил до смерти мать и покончил с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель подмосковной Балашихи убил мать и покончил с собой, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». По информации канала, полицейские нашли тело самого мужчины, а после и его матери, которая оказалась до смерти избитой. По факту произошедшего проводится проверка.

По данным «МК: срочные новости», трагедия произошла вечером 17 октября в одном из многоквартирных жилых домов в балашихинском микрорайоне Лукино. Труп 66-летней женщины со следами побоев был найден в квартире ее 40-летнего сына. Отмечается, что раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Ранее сообщалось, что житель Томской области убил родную мать, сестру и племянника из-за спора о наследстве. 53-летний мужчина застрелил их из автомата Калашникова. В совершенном убийстве он признался сам, позвонив в отделение полиции на следующий день после происшествия. Ему может грозить пожизненное заключение.

До этого суд в Пензе приговорил местную жительницу к 10 годам лишения свободы. Женщину обвинили в покушении на жизнь 10-месячного внука, раздражавшего ее плачем. Следствие установило, что осужденная зажала шею плачущего ребенка ногами, однако матери малыша удалось спасти его. Отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за мошенничество и незаконный оборот наркотиков.