Mash: подростки помочились на сверстника в лесу и заставляли есть землю Mash: избившие мальчика в Казани подростки унижали его на камеру

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Telegram-канал Mash Iptash сообщает, что избитого в Казани 12-летнего мальчика также унижали на камеру. По данным канала, подростки раздели школьника, заставили взять в рот свои трусы и помочились на него. Все это на видео снимали девочки.

По информации канала, ребенка решили проучить за замечание, которое он сделал хулиганам, — подростки пинали мяч в сторону людей. Как пишет Mash Iptash, сначала трое несовершеннолетних потащили пострадавшего в лес, затем к ним присоединились девочки, включившие камеру на своих смартфонах.

По данным канала, ребенка ударили порядка 40 раз, надругались над ним и заставляли есть землю, а когда школьник отказался брать чернозем в рот, его избили палкой. Напоследок хулиганы сняли с пострадавшего цепочку с крестиком и ушли, а ребенок смог выйти из кустов и попросить о помощи только через полчаса, уточняет канал. Все обидчики уже установлены и найдены, а двое из них ранее уже были поставлены на учет за кражи, уточняет Mash Iptash.

Инцидент произошел 18 мая. Местные жители сообщали, что подростки держат в страхе весь район и вымогают деньги у школьников. Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции «Юдино». Полицейские ведут разбирательство.