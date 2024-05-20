В Казани подростки избили и раздели пятиклассника

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В Казани группа подростков избила и раздела до трусов пятиклассника, сообщает Telegram-канал «Жесть Казани». Полицейские уже начали поиски нападавших. Инцидент произошел в ЖК «Салават Купере».

Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции «Юдино». Полицейские прибыли на место ЧП. Уточняется, что инцидент произошел 18 мая.

Мы боимся своих детей отпускать гулять, — сказал местный житель.

По словам казанца, подростки держат в страхе весь район. Если раньше они вымогали у детей деньги, то теперь дело дошло до прямой агрессии.

Ранее в подмосковном Железнодорожном группа подростков напала на семиклассников за отказ играть с ними футбол. Отмечается, что у одного из пострадавших школьников в двух местах сломана рука. Инцидент произошел на спортивной площадке в Ольгинском парке еще несколько месяцев назад, но стало об этом известно только сейчас. Конфликт затеяли старшеклассники, которые были заведомо сильнее. Они, как отмечается в публикации, накинулись на детей толпой. Так, одного мальчика они попытались задушить, а другому сломали руку сразу в нескольких местах.