Хотели увидеть ее голой: 14-летнюю школьницу пытали электрошокером

Фото: Shutterstock/FOTODOM

21 мая в Красногорске двое подростков 15 и 16 лет напали на несовершеннолетнюю знакомую, которая подсела к ним в автомобиль. Молодые люди нанесли ей несколько ударов электрошокером и совершили действия сексуального характера. Впоследствии злоумышленники были задержаны, против них возбуждено уголовное дело. Что известно об инциденте, как на него отреагировали в правоохранительных органах, происходили ли ранее подобные ЧП в Подмосковье — в материале NEWS.ru.

Девочка подсела к подросткам в автомобиль

Вечером 21 мая 13-летняя семиклассница Кристина (имя изменено) ушла на встречу с друзьями. Мать несколько раз звонила дочери, чтобы узнать, когда она вернется, но девочка перестала выходить на связь. В какой-то момент подруги Кристины разошлись, и она осталась одна в компании старших ребят.

Несовершеннолетняя подсела к двум подросткам в автомобиль, припаркованный на Школьной улице. Они начали грубо приставать к девочке, целовали ее и лапали под одеждой. Затем юноши раздели Кристину и стали пытать электрошокером.

«Юноши 15 и 16 лет посадили девочку между собой на заднем сиденье „Жигулей“ без номеров. Подростки били девочку электрошокером, насильно раздели и совершали действия сексуального характера», — рассказал источник телеканала РЕН ТВ.

MK.RU уточняет, что сначала потерпевшая сидела в автомобиле с 15-летним Никитой (имя изменено). Он стал ее домогаться и, встретив сопротивление, пригрозил девочке электрошокером. Для убедительности подросток ударил знакомую током в ногу. Позже на другой машине к ним подъехал 16-летний Илья (имя изменено). Школьница пересела к нему в автомобиль, после чего оба молодых человека стали к ней приставать.

MK.RU пишет, что мать вместе с племянницей отправилась искать дочь спустя два часа после того, как та ушла из дома. По дороге они встретили молодых людей, которые сказали, что девочка сидит в машине неподалеку.

Внутри автомобиля находились подростки, которые заявили, что не знают, где находится Кристина. Однако мать внимательно осмотрела салон машины и увидела полуобнаженную дочь. Подростки вышли из авто и стали оскорблять женщину. Она вызвала полицию, после чего юноши сели в другую машину и уехали.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как в полиции отреагировали на нападение

Полицейские нашли электрошокер неподалеку от места происшествия. В местном управлении МВД сообщили, что заявление на Никиту и Илью поступило 21 мая.

«Сотрудники полиции привлекли родителей молодых людей к административной ответственности. Собранные полицейскими материалы дела переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении подмосковного главка МВД.

Спустя сутки стражи порядка нашли темно-зеленый ВАЗ-2107, в котором Никита и Илья напали на девочку. Автомобиль был обнаружен в районе Куркино на северо-западе Москвы. За рулем находился мужчина, личность которого устанавливается.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Следователь СК РФ возбудил уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).

Что об инциденте в Красногорске говорят местные жители

В красногорских пабликах и Telegram-каналах местные жители призвали привлечь молодых людей к ответственности. Некоторые считают, что наказать стоит и родителей, причем не только подростков, но и девочки.

«Глядя на происходящее вокруг, на мой взгляд, уже пора и для родителей наказание вводить», — пишет одна из пользовательниц в канале «Красногорск».

Одни комментаторы захотели посмотреть на родителей мальчиков, которые «воспитали таких неадекватных». Другие — на отца и мать школьницы, которая «вместо прогулки с собакой пошла в машину к взрослым пацанам».

Есть и те, кто считает, что молодежь совершает правонарушения от скуки. Один из местных жителей видит решение проблемы в организации бесплатных кружков для детей.

«Молодежь скучает, нечем заняться. Были бы трудовые кружки были бесплатными, может, больше бы пользы приносили, и интересов у молодых в жизни прибавилось. Еще полезно было бы вне школы принудительно уборки мусора проводить», — пишет красногорец.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как часто подобные ЧП происходят в Подмосковье

Осенью прошлого года в Орехово-Зуеве 15-летняя школьница выпрыгнула из окна первого этажа, пытаясь спастись от домогательств пьяного отца. После этого девочка обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По данным SHOT, инцидент произошел в ночь на 17 сентября. 34-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попросил дочь лечь к нему в кровать, та согласилась. После этого он стал трогать ее за интимные места. Школьница вскочила с кровати и выпрыгнула в окно.

В позапрошлом году в Лосино-Петровском городском округе 14-летний подросток надругался над 10-летним приятелем, заманив того в подвал. Юношу задержали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера.

Как писал MK.RU, 15 августа 2022 года 10-летний мальчик встретил старшего товарища во время прогулки. Они поиграли на детской площадке, а затем пошли в подвал одного из близлежащих домов. В какой-то момент подросток стал домогаться приятеля. Вернувшись домой, мальчик рассказал о случившемся бабушке, а та — его отцу. Родственники обратились в полицию.

В апреле 2023 года 33-летний наркоман надругался над 11-летней девочкой в лифте жилого дома в Реутове. Затем он отпустил несовершеннолетнюю, поднялся на девятый этаж и забрал закладку. Во время задержания у него обнаружили 1,65 грамма наркотического вещества.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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