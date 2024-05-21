Мама не навещает, а папа мздоимец: как жил подросток, убивший домработницу

Фото: t.me/moscowcourts*

Подросток подозреваемый в убийстве домработницы в здании суда

В Москве продолжается расследование убийства домработницы в элитном поселке «Зимний сад». Бывшая учительница английского переехала из Белгорода в Москву, чтобы следить за домохозяйством и подростком из богатой семьи. Подросток нанес ей 23 удара ножом и добил битой. О том, в какой среде жил подозреваемый, читайте в материале NEWS.ru

Выбросил телефон в речку

Источник «КП — Москва» рассказал, что 16-летний подросток после убийства решил сбежать из дома, оставив труп домохозяйки в котельной. Объяснить причины своего поступка он не смог, а давать показания не стал. Предполагается, что причиной стала незначительная ссора. При этом напряженных отношений между мальчиком и женщиной не было.

«По словам знакомых семьи, женщина очень прониклась к доверенному ей ребенку, буквально пылинки с него сдувала. Относилась к нему как к собственному внуку. Жалела. Но в то же время старалась делать ему замечания, если подросток перегибал палку, не выполнял школьные задания и так далее», — рассказал источник «КП — Москва» из правоохранительных органов.

При побеге подросток выкинул мобильный телефон в реку, чтобы его не выследили по сигналу, и выбежал за пределы поселка в сторону пустырей. Позже он осознал, что побег ни к чему не приведет, и вернулся домой спустя полчаса.

Отец отсидел за взятку, мать оставила семью

Отец подозреваемого в убийстве — известный адвокат и выпускник РУДН Семен Мельницкий. Но свое право на профессию он потерял после уголовного дела с передачей взятки.

В 2019 году Мельницкого задержали сотрудники ФСБ. Его поймали на получении меченых купюр в объеме $150 тысяч. По версии следствия, адвокат требовал от своего клиента такую сумму, чтобы потратить на подкуп судей в Верховном суде.

В 2021 году адвоката осудили на три года. Но все время после задержания он провел в СИЗО — каждый день в следственном изоляторе засчитывается за полтора. В итоге в 2022 году Мельницкий уже вышел на свободу.

После он смог продолжить работу в качестве советника коллегии адвокатов Москвы «Дуксин и Шарц». Но с сайта коллегии его фотографии пропали сразу же после того, как стало известно об убийстве домработницы.

С ребенком отец общался мало из-за постоянной занятости на работе. Мать мальчика тоже оставила его в последние годы, после того, как отношения между супругами дали трещину. Женщина выехала из коттеджа и редко приезжала к сыну. Ухаживала за ребенком домработница.

Фото: t.me/moscowcourts* Подросток подозреваемый в убийстве домработницы в здании суда

К бывалым уголовникам не подсадят и будут кормить молочкой

Несовершеннолетний преступник, скорее всего, отправится в корпус при СИЗО-5 «Водник» недалеко от Водного стадиона в Москве, предполагает вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Правозащитник рассказывает, что в этом отделении содержатся порядка 20-40 несовершеннолетних арестантов. Состояние камер в детских СИЗО лучше, чем у взрослых. Везде имеются телевизор, холодильник и приличный ремонт. Также отличается меню. Подросткам дают больше молочных продуктов. Кроме того, у несовершеннолетних есть спортзал.

Также, по словам Мельникова, сына Мельницкого не подсадят к бывалым преступникам. Но при этом всех, кто совершил особо тяжкое преступление — в том числе убийство — тоже отделяют от остальных арестантов.

С обвиняемыми в убийстве работает штатный психолог СИЗО. Специалист должен проводить с детьми регулярные беседы и следить за состоянием.

Читайте также:

Отрезали уши и постили свастику: что дети-преступники натворили в апреле

Тысячи людей простились с убитой под Ростовом девочкой: детали трагедии

Зарезал в ЗАГСе: что известно об убийце жены из Саянска, над кем издевался