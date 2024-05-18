Подозреваемому в убийстве домработницы сыну адвоката предъявили обвинения

Фото: t.me/moscowcourts

Подозреваемому в убийстве домработницы сыну московского адвоката предъявили обвинения, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд избрал в отношении 16-летнего юноши меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 17 мая в частном жилом доме несовершеннолетний молодой человек в ходе конфликта с 66-летней женщиной нанес ей как минимум 23 удара ножом. Также, по версии правоохранителей, он ударил пострадавшую битой. Женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее в СКР сообщили, что задержанный 16-летний подросток признался, что нанес женщине множественные удары ножом. Telegram-канал Mash писал, что несовместимые с жизнью травмы 66-летней женщине нанес сын московского адвоката Семена Мельницкого. Авторы публикации подчеркнули, что подросток утверждал, что ничего не помнит.

В Волгограде возле школы № 6 вечером мужчина напал на девятиклассницу. Злоумышленник нанес несовершеннолетней несколько ударов ножом и скрылся. Инцидент произошел, когда школа уже была закрыта. Жизни девочки ничего не угрожает.