Тысячи людей простились с убитой под Ростовом девочкой: детали трагедии

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На похороны восьмилетней девочки, которую зверски убили под Ростовом, пришла как минимум тысяча человек. Что известно о трагедии, что рассказал подозреваемый в жестоком преступлении?

Что известно о смерти девочки

Представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что 17 мая сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело восьмилетней девочки, которая пропала в станице Ольгинской Ростовской области.

«Сегодня днем в станице Ольгинской пропала восьмилетняя девочка. Она пошла в магазин и не вернулась домой. <...> Еще через некоторое время тело ребенка обнаружено в лесополосе неподалеку от станицы», — подчеркнула Волк.

Представитель МВД уточнила, девочку посадил в свою автомашину водитель эвакуатора, о чем стало известно оперативникам. Подозреваемого задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Как пишет aif.ru, в день трагедии девочку из школы забрал отец. Он привез ее домой и накормил обедом, после чего малышке захотелось сладкого и она отпросилась у папы в ближайший супермаркет. По данным издания, ребенок вырос в станице и знает каждый дом. Камеры видеонаблюдения на одном из зданий запечатлели, как на обочине дороги ребенка ждал эвакуатор.

Что именно водитель сказал ребенку, пока неизвестно. Но по снимкам с других камер видно, как девочка села в машину — эвакуатор тронулся и спокойно поехал по станице, передает издание.

Кто и как мог расправиться с ребенком

По информации aif.ru, общими усилиями жители Ольгинской вышли на тех, кто видел, как погибшая садилась в эвакуатор. В станице было две похожих машины, благодаря снимкам с камер нашли нужную. Она к тому времени уехала в соседний поселок Дорожный и стояла у дома местного жителя, Руслана Ш.

Как рассказали очевидцы, мужчина открыл дверь, в «невнятном» состоянии: то ли был пьян, то ли находился под действием наркотиков. На вопросы о девочке ничего толкового ответить не мог: сначала говорил, что довез ее и высадил, потом утверждал, что пересадил жертву в другую машину, к мужчине из соседнего хутора.

18 мая пресс-служба СК по Ростовской области сообщила, что подозреваемый в убийстве девочки признал свою вину. В ведомстве отметили, что фигурантом дела является 25-летний Руслан Шингирей.

Мужчина признался, что в день убийства ехал по станице на эвакуаторе, в какой-то момент он заметил незнакомую девочку. Далее предложил школьнице подвезти ее домой, но вместо этого завез ее в безлюдное место и лишил жизни.

По информации РЕН ТВ, тело девочки нашли местные жители на одной из опушек. Также сообщается, что мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, на допросе путался в показаниях и утверждал, что подвез ребенка и передал третьим людям. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

На шее восьмилетней девочки был обнаружен пакет, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на местных жителей. Как утверждают очевидцы, подозреваемый в расправе заявлял, что передал школьницу другому человеку, однако они считают это ложью. Кроме того, люди возмутились действиями организации, в которой работал мужчина.

«Почему организация, где он работает, не дала точной информации по поводу этой машины? Я лично звонил в эту организацию, они сказали, что машины в Ольгинской нет», — отметил один из местных жителей.

Мужчина уверен, что, если бы организация предоставила данные об автомобиле, в который села школьница, ее можно было бы спасти. Другой местный житель рассказал, что подозреваемый игнорировал некоторые вопросы. Так, он промолчал, когда его спросили, для чего он забрал девочку.

19 мая подозреваемого заключили под стражу в Ростовской области по решению суда, сообщили представители Следственного управления СК РФ по региону. По данным ТАСС, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Как прошли похороны девочки

В воскресенье, 19 мая, состоялась церемония прощания с убитой девочкой. Как сообщил корреспондент aif.ru, сотни станичников шли прощаться с ребенком. На время похорон перекрыли центральные дороги и по ним шла по меньшей мере тысяча человек.

Еще примерно столько же стояли вдоль всего пути до кладбища — станица большая, но компактная, поэтому маленький гроб все время несли на руках.

Девочку хоронили в белом платье и с веночком из цветов на голове. После прощания гроб засыпать землей с лопат не пришлось — весь холм над могилой по три горсти насыпали жители Ольгинской, а потом обложили игрушками.

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