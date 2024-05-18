В Новой Москве 16-летний сын адвоката убил домработницу СК РФ: 16-летний подросток признался в убийстве домработницы в Новой Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По подозрению в убийстве домработницы был задержан 16-летний подросток в поселке Первомайское в Новой Москве, передает пресс-служба СК РФ. По данным ведомства, юноша признался, что нанес женщине множественные удары ножом.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.

Согласно проведенным следственным мероприятиям, инцидент произошел 17 мая. Как уточнил сам подозреваемый, между ним и домработницей произошел конфликт, окончившийся поножовщиной.

Telegram-канал Mash писал, что несовместимые с жизнью травмы 67-летней женщине нанес сын московского адвоката Семена Мельницкого. Авторы публикации подчеркнули, что подросток утверждал, что ничего не помнит.

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