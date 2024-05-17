Мужчина порезал девочку возле школы в Волгограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Волгограде возле школы № 6 вечером 16 мая мужчина напал на девятиклассницу, сообщает V1.RU со ссылкой на директора образовательного учреждения. Злоумышленник нанес несовершеннолетней несколько ударов ножом и скрылся. Инцидент произошел, когда школа уже была закрыта. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. По словам директора, школьница уже общается с одноклассниками в соцсетях.

Девочка сейчас в больнице. <...> С мамой удалось поговорить, но она в таком состоянии пока, что четко объяснить ничего не может. <...> Мы узнали сегодня об этом рано утром, а нападение случилось поздно вечером, когда девочка гуляла. Она в сознании сейчас, все хорошо, уже даже переписывается с одноклассниками, — рассказала директор школы Анна Гаврилова.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина напал с мачете на двух подростков. Инцидент произошел на улице Ударников. 46-летний уроженец Бокситогорска при нападении кричал: «Всех порежу». Задержать мужчину смог сам молодой человек. На место прибыла полиция и задержала устроившего поножовщину. Мужчина смог порезать подростку живот и руку, а девочку полоснул по уху.