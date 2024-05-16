Подросток задержал напавшего на него с мачете мужчину В Санкт-Петербурге мужчина с мачете ранил двоих подростков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина напал с мачете на двух подростков, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел на улице Ударников. 46-летний уроженец Бокситогорска при нападении кричал «всех порежу».

Задержать мужчину смог сам молодой человек. На место прибыла полиция и задержала устроившего поножовщину. Мужчина смог порезать подростку живот и руку, а девочку полоснул по уху.

До этого в Москве толпа из 20 подростков напала на школьника, который отказывался удалять интимное фото 14-летней девочки. Родители подростка обратились в полицию.

Ранее на подростков из башкирского села Иглино во время прогулки напала компания неизвестных мужчин на джипе. Водителю машины показалось, что один из ребят нагрубил им. Началась словесная перепалка. Одного парня столкнули в овраг, а девушке вырвали клок волос. Других подростков пинали и били по лицу. Некоторые ребята пытались снять происходящее на видео, но у них отобрали телефоны и разбили. Затем нескольких парней затолкали в машину и увезли в соседний район, где их снова избили, угрожая «связями и могилой».