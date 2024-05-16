«Девочку слить хотел»: подростка избили за нюдс девочки на телефоне В Москве подростка избили из-за отказа удалить фото девушки со смартфона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве толпа из 20 подростков напала на школьника, который отказывался удалять интимное фото 14-летней девочки, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на мать пострадавшего. Родители подростка обратились в полицию.

Мой сын отказался удалять фото. За это его 20 человек били до потери сознания. У него раздроблена челюсть, его отвезли в больницу, вчера была операция. Бывший муж (отец) вчера написал заявление в полицию, но эти ребята ходят по району, кичатся связями, а наш 21-летний сосед с пятого этажа утверждает, что его отпустили и он поговорил «с кем надо», — говорит мать.

На опубликованном в Сети видео молодые люди спрашивают у лежащего на асфальте подростка, будет ли он удалять фото школьницы, на что он отвечает отказом. Когда он отвечает отказом, его пинают по лицу.

Девочку слить хотел, — сказала одна из участниц облавы, которая снимала все на камеру.

Ранее в Кемерово девочки-подростки избили сверстницу и обсыпали ее мукой в туалете ресторана быстрого питания. На этот инцидент обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В прокуратуре начали проверку по факту появления в Сети видео с издевательствами.