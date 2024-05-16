В Кемерово девочку избили и обсыпали мукой в ресторане

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

В Кемерово девочки-подростки избили сверстницу и обсыпали ее мукой в туалете ресторана быстрого питания. На этот инцидент обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В Кемерово девочка-подросток издевается над сверстницей и снимает это на видео: девочку обсыпали мукой и избили. Все видео были распространены в соцсетях, видимо, с целью травли. Мы обратимся в правоохранительные органы, — написала Мизулина.

NGS42 со ссылкой на областную прокуратуру сообщает, что ведомство уже начало проверку по факту публикации в Сети видео с издевательствами над школьницей. Судя по кадрам, бившая школьницу девочка была недовольна тем, что пострадавшая распускала о ней слухи. Сейчас Telegram-канал, где подростки опубликовали видео избиения, закрыт.

Ранее в городе Щекино Тульской области подростки сняли на видео, как заставляют малолетнего мальчика есть семечки с асфальта. Кадры у себя в Telegram-канале также выложила Мизулина. Она пожаловалась на ситуацию правоохранительным органам и омбудсмену.