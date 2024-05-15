Мизулину возмутило видео, на котором мальчика заставляют есть с асфальта Под Тулой подростки заставляли мальчика есть семечки с пола

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

В городе Щекино Тульской области подростки сняли на видео, как заставляют малолетнего мальчика есть семечки с асфальта. Кадры у себя в Telegram-канале выложила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она намерена пожаловаться на ситуацию правоохранительным органам и омбудсмену.

Подростки издеваются над малолетним мальчиком: кидают ему семечки на землю и заставляют съесть, а мальчик со словами «мне нужны деньги» их ест. Мы обратимся в правоохранительные органы и к уполномоченному по правам ребенка в регионе с просьбой провести проверку. Грустно такое видеть, — написала Мизулина.

В феврале школьницы в подмосковном Одинцово заставили девочку просить прощения на коленях. По словам матери пострадавшего ребенка, ее заманили в лес, после чего избили. Избиение прервала проходившая мимо женщина, она позвонила родителям пострадавшей. Отмечается, что они уже обратились в полицию с заявлением.

До этого в Татарстане подростки напали на инвалида. Инцидент произошел днем 16 февраля. Причины произошедшего неизвестны. На видео, опубликованном в Сети, можно видеть, как один из подростков сильно толкает в спину мужчину с тростью и тот падает на землю. После этого нападавший кидает в него снежком, затем подростки уходят. Мужчине помог подняться прохожий. О состоянии потерпевшего данных нет.