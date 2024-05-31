Дети в багажнике, изнасилование перед контрактом: самые громкие ЧП за сутки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Убийца девочки из Читы хотел пойти на СВО, мужчина под Краснодаром оригинально решил сэкономить на детских креслах в машине, ярославскую похитительницу ребенка отправили под стражу — о подробностях главных новостей из сводок происшествий читайте в материале NEWS.ru.

Изнасилование перед подписанием контракта

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 17-летней читинки 28-летний житель забайкальского города Хилка собирался заключить контракт и отправиться на СВО, сообщил портал «Чита.Ру». Источник издания в правоохранительных органах утверждает, что об этом подозреваемый сказал в ходе допроса.

Об исчезновении девушки стало известно 25 мая. На следующий день появились сообщения, что она погибла.

Девушка проходила через парк Победы по пути на учебу. Там произошло нападение. Подозреваемого отправили под арест. Следствие считает, что он изнасиловал и задушил жертву в состоянии опьянения. По данным «Чита.Ру», подозреваемый привлекался к уголовной ответственности четыре раза, в том числе за изнасилование несовершеннолетней. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Детей в багажник, а сам за руль

В городе Усть-Лабинске Краснодарского края сотрудники ГАИ нашли в багажнике местного жителя двоих детей. Против него составили административный протокол о нарушении правил перевозки несовершеннолетних.

«Автоинспекторы Усть-Лабинского района во время патрулирования остановили автомобиль ВАЗ-2104. В ходе осмотра ТС автоинспекторы обнаружили двоих детей в багажнике. Оказалось, что таким образом их перевозил 35-летний отец. Еще один ребенок находился на заднем сиденье автомобиля без детского удерживающего устройства», — сообщили в пресс-службе дорожной полиции.

Киднеппинг в Ярославле

В Ярославле на два месяца арестовали женщину, которая попыталась украсть дочь у своей подруги. О похищении ребенка с детской площадки стало известно в среду, 29 мая, а сам инцидент произошел накануне во вторник. Позже девочку в одном из местных общежитий обнаружил волонтер. Вместе с ней была и 32-летняя похитительница.

«28 мая текущего года жительница Московской области, находясь на игровой площадке одного из многоэтажных домов <...> с малолетней дочерью своей знакомой, воспользовавшись отсутствием поблизости родителей, увела ребенка с детской площадки в неизвестном направлении», — рассказали в Следственном комитете.

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