В Ярославле нашли пропавшую девочку и ее пьяную похитительницу СУ СКР по Ярославской области: в Ярославле нашли пропавшую двухлетнюю девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетнюю девочку, похищенную в Ярославле, нашли, сообщила пресс-служба регионального СУ Следственного комитета России. Отмечается, что девочка в порядке, ей ничего не угрожает, сейчас следователи устанавливают причины и детали ее исчезновения.

В поисковых мероприятиях принимали участие следователи-криминалисты, следователи и оперативные сотрудники полиции. Благодаря совместным действиям девочка была найдена. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящий момент следователи проводят следственные действия, устанавливаются все обстоятельства ее исчезновения, — говорится в сообщении.

Представитель СУ СК сообщил РИА Новости, что женщину, подозреваемую в похищении, задержали. Он уточнил, что она вместе с ребенком в момент их обнаружения правоохранителями была на улице, но ночью обе находились в квартире.

Пока ее (похитительницы. — NEWS.ru) позиция непонятна, потому что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Сначала будем ее отрезвлять, а потом определяться, — сказал собеседник агентства.

Ранее в СУ СК России по Ярославской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего. Представитель СУ СК рассказал, что подозреваемая в похищении — подруга мамы девочки. Когда они исчезли, мать обратилась в полицию. Подруга, по его словам, часто приезжала посидеть с ребенком. По данным источника, женщина могла пойти на преступление на фоне отсутствия собственных детей.