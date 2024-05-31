Обвиняемый в убийстве и изнасиловании 17-летней читинки собирался на СВО Обвиняемый в убийстве и изнасиловании 17-летней девушки в Чите собирался на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 17-летней читинки 28-летний житель Хилка собирался заключить военный контракт и отправиться на СВО, сообщил портал «Чита.Ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, мужчина для этого приехал в Читу из Хилокского района.

Об исчезновении девушки стало известно 25 мая. На следующий день появились сообщения, что она погибла. По подозрению в убийстве задержали жителя Хилокского района. В полиции отмечали, что девушка проходила через парк Победы по пути на учебу. Там произошло нападение.

Подозреваемого отправили под арест. Следствие считает, что он изнасиловал и задушил жертву в состоянии опьянения. На допросе мужчина рассказал, как шел за девушкой и схватил ее. Он также признался, что приехал в Читу, чтобы подписать военный контракт.

По данным «Чита.Ру», подозреваемый привлекался к уголовной ответственности четыре раза, в том числе за изнасилование несовершеннолетней. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье вернувшийся с СВО уроженец села Алханай Цырен-Доржи Цыренжапов убил 22-летнюю девушку, за что 4 марта был приговорен к 14 годам лишения свободы. Уголовное разбирательство по этому делу велось в закрытом режиме в Читинском районном суде. Также суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, а также 250 тысяч рублей компенсации материального ущерба.