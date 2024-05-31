Дептранс Москвы опроверг данные о пожаре на красной ветке метро Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения на Сокольнической линии

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Сведения некоторых информационных источников о пожаре в поезде или тоннеле Московского метрополитена не соответствует действительности, заявила официальный представитель столичного департамента транспорта Юлия Темникова. По ее словам, безопасности пассажиров ничего не угрожает и движение на Сокольнической линии уже восстановлено.

Никаких пожаров, никаких ситуаций, связанных с чем-то непредвиденным, о которых говорили ранее в соцсетях, нет, это фейк, — подчеркнула Темникова.

Она добавила, что в настоящий момент движение поездов на Сокольнической линии уже восстановлено. Темникова пояснила, что проблемы вызвала небольшая техническая неисправность подвижного состава, ее уже устранили и пути на станции метро расчищены.

Как заявили ТАСС в оперативных службах, спасатели вывели из метро 171 человека. В том числе 12 детей.

Ранее сообщалось о хлопке и возгорании в московском метро на станции «Спортивная». Очевидцы утверждали, что люди сами выбрались из вагона и пошли пешком. По словам пассажиров, людей на станцию метро не пускали.