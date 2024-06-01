Песков оценил идею Фонда Клуни арестовывать журналистов РФ Песков назвал безумцами сотрудников Фонда Клуни за идею ареста журналистов РФ

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что он думает о намерении Фонда Клуни добиваться арестов российских журналистов за рубежом. Официальный представитель Кремля назвал его сотрудников безумцами, передает ТАСС.

Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев, — сказал он.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала, что неделю назад узнала: Амаль Клуни работает над ее арестом. Медиаменеджер отметила желание сотрудников Фонда получать ордера закрытого типа. То есть, чтобы люди не знали о готовящемся аресте.

Девочки! Ничего вы в нас, пропагандистах, не понимаете. Эти ваши «другие страны», где вы собираетесь нас арестовывать, лично мне не нужны и по пять копеек пучок, — написала Симоньян.

Ранее сотрудница «Фонда Клуни за справедливость» (учрежден американским актером Джорджем Клуни и его женой Амаль Клуни) Анна Нейстат заявила, что организация будет добиваться от стран Евросоюза и Международного уголовного суда арестов находящихся за рубежом российских журналистов. Именно тех, кто пишет о ситуации на Украине с пророссийских позиций. Этих корреспондентов начнут арестовывать по обвинению в «пропаганде войны».