Фонд Клуни будет требовать арестов российских журналистов за границей «Голос Америки»: фонд Клуни попросит у МУС арестовывать российских журналистов

Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

Джордж Клуни с женой

«Фонд Клуни за справедливость», который был учрежден американским актером Джорджем Клуни совместно с супругой Амаль, планирует добиться от Международного уголовного суда и стран Европейского союза арестов работающих за границей российских журналистов, заявила сотрудник организации Анна Нейстат в интервью радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом в список иноагентов). По ее словам, мера коснется тех сотрудников российских СМИ, которые освещают события на Украине в пророссийском ключе.

Нейстат подчеркнула, что в некоторых странах ЕС есть статья о «пропаганде войны». Именно по ней фонд хочет побудить начать уголовное преследование журналистов, поскольку в таком случае могут быть выписаны «закрытые ордеры на арест».

Также Нейстат заявила, что «Фонд Клуни за справедливость» будет проводить подобные акции в отношении всех работников российских СМИ, включая «главных и не главных редакторов». При этом не будет иметь никакого значения, высказываются ли люди «в эфире или на своих страницах в соцсетях».

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что администрация США подвергает цензуре все критические высказывания о ситуации на Украине. По его словам, на права и свободы американцев покушаются представители как Демократической, так и Республиканской партий.