В США пожаловались на цензуру в отношении критики ситуации на Украине Кеннеди-младший: любая критика конфликта на Украине находится под цензурой

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Роберт Кеннеди-младший

Во время выступления на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что администрация США подвергает цензуре все критические высказывания о ситуации на Украине. По его словам, создан «многомиллиардный индустриальный комплекс», в которую входят технологические компании, университеты, неправительственные и государственные структуры. Кеннеди-младший подчеркнул, что на права и свободы американцев покушаются представители как Демократической, так и Республиканской партий.

Они начали с так называемой медицинской дезинформации и распространили ее на все виды политических вопросов, включая цензуру критики конфликта на Украине, правительственных программ, — подчеркнул политик.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «тотальной зачисткой» решение ЕС запретить на своей территории вещание для некоторых российских СМИ. Она также указала на желание Брюсселя удалить из информационного пространства любые точки зрения, отличающиеся от западных нарративов.

Евросоюз уничтожает свободу слова и хочет с помощью цензуры обмануть своих граждан и удержаться у власти, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что запрет на вещание российских информационных ресурсов вызван необходимостью закрыть доступ к объективной информации.