«Несмешная клоунада»: как Ургант разочаровал россиян новым интервью

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Шоумен Иван Ургант дал первое в жизни интервью на подкасте, но зрители оказались разочарованы. Что пошло не так, почему фанатам не понравилась беседа?

Кто взял интервью у Урганта

Шоумен пришел на YouTube-шоу Kuji Podcast, ведущими которого являются Андрей Коняев и Тимур Каргинов, которые поговорили с гостем о российском стендапе, литературе, новых сериалах и фильмах. Ургант не упустил возможности пошутить и рассказать несколько смешных историй.

Ролик назвали трогательно «Мы просто соскучились». Некоторые комментаторы сообщили, что не ожидали увидеть на шоу ведущего «Вечернего Урганта» и обрадовались его приходу.

«Никогда так быстро не открывал уведомление от YouTube», — написал один из зрителей.

При этом негативных комментариев оказалось в разы больше.

Почему большинству фанатов не понравился подкаст с Ургантом

Комментаторы отметили, что в беседе ни ведущие, ни гость не затронули резонансные темы, будто «стараются не замечать слона в комнате». Так, зрители написали, что в интервью ни слова не было сказано про отсутствие Ивана на ТВ, про события 2024 года и про спецоперацию.

«К сожалению, Иван до сих пор так и не вышел из своего телевизионного образа. Надеялся увидеть его здесь настоящим и послушать глубокую беседу на серьезные темы», — говорится в одном из комментариев.

Кроме того, поклонники обратили внимание на то, что Ургант не смог «расслабиться и быть собой». Кому-то артист показался даже «токсичным», еще один комментатор написал, что Иван Андреевич «переборщил с язвительностью».

«Как-то я надеялась на разговор посерьезнее. Какая-то несмешная клоунада получилась. Но Андрею с Тимуром респект, что продержались достойно», — подчеркнул один из пользователей.

По словам одного из фанатов, Ургант «отстал от юмора» и не понимал шуток Каргинова. Также зритель отметил, что содержательность беседы «удручает», поскольку ни одной важной темы затронуто не было.

Чем сейчас занимается Ургант

8 мая в Амстердаме прошло совместное выступление Урганта и Владимира Познера под названием «Путешествие Познера и Урганта». Оно стало первым в их европейском туре. Программа тура посвящена серии фильмов о путешествиях двух телеведущих в разных странах мира, которые выходили с 2008 («Одноэтажная Америка») по 2021 год («Япония. Обратная сторона кимоно»).

«Этот проект — уникальное сочетание жанров в одном шоу: от искрометного интеллектуального стендапа до познавательных бесед. Вы увидите результат совместной работы двух талантливых людей, которые объединились, чтобы поделиться своими впечатлениями от людей и путешествий по всему миру», — написано на сайте шоу.

Анонс выступлений Познера и Урганта появился в апреле. Телеведущий Сергей Дворцов предсказал шоу коммерческий провал.

Познер и Ургант запланировали в рамках европейского тура четыре выступления. После Амстердама состоялось выступление в швейцарском Цюрихе 30 мая. На 3 июня назначено выступление в Берлине, а на следующий день — во Франкфурте.

«Я думаю, с большой вероятностью тур Познера и Урганта по Германии отменится. Там власти настроены совершенно не пророссийски и усиливают поддержку ВСУ», — предположил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

Депутатов от Народной партии за свободу и демократию (VVD) Клэр Мартенс-Америку и Рубена Брекелманса возмутило, что Ургант и Познер выступили в Theater Amsterdam. Они отправили главе МИД и секретарю по культуре список из 11 вопросов, в которых с ходу объявили телеведущих «пропагандистами», выступающими с «ярко выраженной пророссийской позицией».

«Что вы думаете о том, что такие пророссийские пропагандисты выступают в голландском театре?» — гласит один из вопросов.

Депутаты расспрашивают главу МИД о том, знал ли он, что Познер и Ургант были ведущими на российском ТВ, и не вызывает ли у него подозрений тот факт, что сайт шоу и само выступление ведутся полностью на русском языке.

«Как вы оцениваете риск того, что это шоу будет способствовать (неявно или явно) распространению российской дезинформации и российского нарратива?» — спрашивают Мартенс и Брекелманс.

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