Суд с ФПБК, возвращение в РФ, любовь к Пугачевой: куда пропал Козловский

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Издание РБК сообщило, что актер Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Из-за чего они судились, что известно о возвращении артиста в РФ, куда уезжал?

Из-за чего судятся Козловский и Бородин

По информации РБК, артист отсудил у общественника один рубль в качестве моральной компенсации.

Издание уточняет, что суд признал заявления Бородина не соответствующими действительности. По его информации, речь об обвинениях Козловского в призывах к митингам и протестам. В публикации уточняется, что Козловский ждет выплату от Бородина в назначенные сроки. Также, пишет издание, суд обязал Бородина удалить соответствующие публикации с обвинениями и выпустить опровержение.

«При дефиците работы на Родине в привычной и любимой для меня сфере кино и театра — копейка рубль бережет», — отметил Козловский.

Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru заявил, что намерен и дальше бороться с актером Данилой Козловским в суде. По его словам, он будет добиваться, чтобы все предоставленные им экспертизы были рассмотрены. Когда это произойдет, суд вынесет совсем другое решение, добавил общественник.

«Я еще пока ничего не должен, у нас еще две инстанции. Пока рано судить, говорить. У нас в суде не приняли наши доказательства, не знаю, по какой причине. У нас готовые экспертизы, эксперты утверждают совсем другое. Будем добиваться, чтобы наши экспертизы взяли за основу. И на основании всего будет совсем другое решение вынесено», — заявил Бородин.

Он также отметил, что не собирается платить актеру 1 рубль, который был потребован в качестве компенсации. Доводы против Козловского составляли лучшие эксперты страны, добавил Бородин. По словам общественника, он намерен добиваться, чтобы их взяли за основу.

Куда уезжал Козловский

Весной 2023 года актер объявил, что «уходит в отпуск» до конца года и не планирует выступать на российских площадках. Пресс-секретарь артиста опроверг информацию об отъезде актера за рубеж.

Сам Козловский сообщил в своем Telegram-канале, что «в России его зритель» и он никуда уезжать не собирается. В США у него живет ребенок, и кратковременный отъезд из России актер объяснил желанием его видеть и участвовать в его жизни.

Большинство спектаклей и выступлений Козловского в России были отменены. Тем не менее он дважды выступил на сцене в спектакле МДТ — Театра Европы «Коварство и любовь»: в Санкт-Петербурге в сентябре и в Москве в октябре 2023 года. Кроме того, Козловский выступил в «Гамлете» и «Вишневом саде».

Весной 2024 года актер привезет свое личное шоу FRANK в Германию. 15 апреля 38-летний Козловский поздравил певицу Аллу Пугачеву с 75-летним юбилеем, перепев ее хит «Любовь, похожая на сон» во время своего выступления с моноспектаклем в немецком городе Оффенбах. Артист опубликовал пост с отрывком из концерта в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Ролик Козловский сопроводил признанием в любви певице.

«Я вас так люблю», — написал Козловский под постом.

Козловский познакомился с Пугачевой во время работы над фильмом «Чернобыль» в 2020 году, для саундтрека которого она исполнила песню «Мы в этой жизни только гости». Козловский подчеркнул, что Пугачева была одной из первых, кто посмотрел картину.

Когда Козловский вернулся в Россию

11 мая Данила Козловский вернулся в Россию спустя несколько месяцев европейского тура. В Instagram он записал ироничное обращение к согражданам, в котором пошутил про жаркое лето. Видео было снято в Москве, где в мае выпал снег. Актер посоветовал россиянам не забывать о солнцезащитных кремах и хлопковой одежде.

«Первое: не забывайте пользоваться кремом от загара, потому что ультрафиолет будет насыщенный, и кожа не должна, так сказать, тревожиться и сгорать <...>. Ну и, пожалуйста, пользуйтесь натуральными материалами: хлопком, льном. Потому что лето жаркое и чтобы не было излишнего потовыделения, потницы и так далее <...>. Всего хорошего. Не сгорайте на солнце!» — пошутил Козловский.

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