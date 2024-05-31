«Ничего не должен»: Бородин пообещал бороться до конца с Козловским в суде Бородин заявил, что будет бороться до конца в суде с Козловским

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Виталий Бородин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru заявил, что намерен и дальше бороться с актером Данилой Козловским в суде. По его словам, он будет добиваться, чтобы все предоставленные им экспертизы были рассмотрены. Когда это произойдет, суд вынесет совсем другое решение, добавил общественник.

Я еще пока ничего не должен, у нас еще две инстанции. Пока рано судить, говорить. У нас в суде не приняли наши доказательства, не знаю, по какой причине. У нас готовые экспертизы, эксперты утверждают совсем другое. Будем добиваться, чтобы наши экспертизы взяли за основу. И на основании всего будет совсем другое решение вынесено, — заявил Бородин.

Он также отметил, что не собирается платить актеру 1 рубль, который был потребован в качестве компенсации. Доводы против Козловского составляли лучшие эксперты страны, добавил Бородин. По словам общественника, он намерен добиваться, чтобы их взяли за основу.

Ранее сообщалось, что Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. По информации СМИ, артист отсудил у общественника 1 рубль в качестве моральной компенсации.