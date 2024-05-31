РБК: Козловский отсудил у обвинявшего его Бородина один рубль

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Данила Козловский

Издание РБК сообщило, что актер Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. По информации портала, артист отсудил у общественника один рубль в качестве моральной компенсации.

РБК уточняет, что суд признал заявления Бородина не соответствующими действительности. По информации издания, речь об обвинениях Козловского в призывах к митингам и протестам. В публикации уточняется, что Козловский ждет выплату от Бородина в назначенные сроки. Также, пишет издание, суд обязал Бородина удалить соответствующие публикации с обвинениями и выпустить опровержение.

При дефиците работы на Родине в привычной и любимой для меня сфере кино и театра — копейка рубль бережет, — отметил Козловский.

Ранее сообщалось, что Козловский вернулся в Россию спустя несколько месяцев европейского тура. Он записал ироничное обращение к согражданам, в котором пошутил про жаркое лето. Видео было снято в Москве, где в мае выпал снег. Актер посоветовал россиянам не забывать о солнцезащитных кремах и хлопковой одежде.