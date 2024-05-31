Познеру и Урганту предрекли проблемы после критики в Нидерландах Продюсер Рудченко: Познеру и Урганту грозит отмена выступлений в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Российские ведущие Владимир Познер и Иван Ургант могут столкнуться с отменой выступлений в странах Евросоюза после критики их концертного тура в Нидерландах, считает музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что с большой вероятностью их выступления отменят в Германии. По его словам, это связано с тем, что власти страны настроены против России и усиливают поддержку ВСУ.

Я думаю, с большой вероятностью тур Познера и Урганта по Германии отменится. Там власти настроены совершенно не пророссийски и усиливают поддержку ВСУ. Это будет фактором, который помешает выступлениям Познера и Урганта, — уточнил продюсер.

При этом Рудченко допустил, что в Швейцарии концерты российских ведущих могут состояться. Продюсер отметил, что страна не входит в Евросоюз.

В Швейцарии, вполне возможно, выступления пройдут. Страна не входит в Евросоюз и нейтралитет этой страны даст возможность выступить Урганту и Познеру, — подытожил Рудченко.

Члены парламента Нидерландов от Народной партии за свободу и демократию Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс ранее возмутились фактом выступления Урганта и Познера в одном из главных театров Амстердама Theater Amsterdam. Они обратились к нидерландскому Министерству иностранных дел и госсекретарю по культуре и СМИ Флер Грепер с требованием разъяснить ситуацию.