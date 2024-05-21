Европейским гастролям Урганта и Познера предрекли провал Продюсер Дворцов: гастроли Урганта и Познера не принесут им баснословных денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Гастроли по Европе, в которые планируют отправиться Иван Ургант и Владимир Познер, будут провальными, считает продюсер и шоумен Сергей Дворцов. Как он отметил в беседе со «Страстями», концерты не принесут телеведущим баснословных денег.

Никаких баснословных денег это не принесет. Да, может быть, на первых порах они будут получать неплохие гонорары, но это до поры до времени. Успешны ли они будут? Нет, это скорее провальный проект. Ургант будет искать вновь что-то новое, пытаться минимизировать какие-то свои внутренние конфликты, — объяснил эксперт.

Шоумен добавил, что вместо концертов за рубежом Урганту стоило бы принести публичные извинения перед народом, чтобы вернуться на телевидение. Кроме того, Познеру лучше не подпускать его к себе, отметил Дворцов.

Это все может закончиться плачевно для обоих, потому что это как лодка, которая вот-вот уже потонет, — заключил продюсер.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что европейский тур российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера нужен им «для поддержки штанов». Эксперт отметил, что в России у них на данный момент нет возможности заработать. При этом продюсер подчеркнул, что тур вряд ли сможет покрыть неполученную прибыль.