Выступления Урганта и Познера в Амстердаме вызвали возмущения в Нидерландах В парламенте Нидерландов потребовали разъяснений из-за шоу Урганта в Амстердаме

Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс возмутились фактом выступления российских ведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в одном из главных театров Амстердама Theater Amsterdam. Они обратились к нидерландскому министерству иностранных дел и госсекретарю по культуре и СМИ Флер Грепер с требованием разъяснить ситуацию, передает Lenta.ru.

В частности, депутаты назвали ведущих «пропагандистами», выступающими с «ярко выраженной пророссийской позицией». Они также обратили внимание, что Познер «не осуждает» специальную операцию на Украине и «обвиняет в этом Запад». В общей сложности обращение депутатов состоит из 11 вопросов.