Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 18:16

Россиянин чудом остался живым после падения с «Эйфелевой башни»

В Балаково россиянин выжил после падения с копии Эйфелевой башни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель России упал с «Эйфелевой башни» и выжил, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, инцидент произошел в городе Балаково Саратовской области с копией французского архитектурного памятника.

Авторы сообщили, что мужчина устанавливал пятиметровую конструкцию, но в процессе монтажа не удержал равновесие и упал. В результате он получил перелом ребер.

Ранее в Курортном районе Санкт-Петербурга мигрант из Узбекистана случайно отпилил себе ногу во время работы с бензопилой. Травма была получена в районе голени, после чего пострадавшему немедленно наложили кровоостанавливающий жгут. Происшествие случилось в поселке Песочный на Авиационной улице, где мужчина занимался спиливанием деревьев.

До этого в Екатеринбурге 25-летняя девушка получила тяжелые повреждения позвоночника и ребра при катании на тюбинге. После падения на высокой скорости, когда она не удержалась на «ватрушке» и вылетела на трамплин, подруга вызвала бригаду медиков. Обследование в клинике выявило перелом двух позвонков и ребра, после чего пациентке назначили строгий постельный режим с ношением корсета.

Саратовская область
Эйфелева башня
падения
переломы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскомнадзор отреагировал на сообщения о блокировке ботов для раздевания
Мать заставила дочь ползти по улице на коленях из-за долгов за учебу
Российский мультфильм номинировали на «Оскар»
Вэнс раскрыл, как идут переговоры США и НАТО о приобретении Гренландии
Посол Белоруссии в России получил новые полномочия
Названы возможные цели модернизированной ракеты «Искандер»
Принц Гарри обвинил популярный таблоид в превращении жизни жены в страдание
В США полиция использовала пятилетнего ребенка как «приманку» для мигрантов
«Со мной неинтересно?»: Зеленский оконфузился на форуме в Давосе
ДТП с участием КамАЗа унесло жизни трех человек
Украине предрекли долгие годы без электричества
Юрист назвал аргумент в пользу пилота, посадившего в поле самолет
Коростелев и Непряева приняли важное решение по Олимпиаде
Покажут ли в РФ Олимпиаду-2026? Где смотреть, будет ли Россия
В Госдуме сравнили ВСУ с фашистами из-за зверств в Курской области
Летчики заступились за пилота, посадившего самолет в пшеничное поле
Трамп дал оценку переговорам с Зеленским
В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Миллион за голос: Трамп «покупает» гренландцев, чего ждать России
Вице-президент США раскрыл самую сложную задачу для Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.