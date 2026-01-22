Россиянин чудом остался живым после падения с «Эйфелевой башни» В Балаково россиянин выжил после падения с копии Эйфелевой башни

Житель России упал с «Эйфелевой башни» и выжил, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, инцидент произошел в городе Балаково Саратовской области с копией французского архитектурного памятника.

Авторы сообщили, что мужчина устанавливал пятиметровую конструкцию, но в процессе монтажа не удержал равновесие и упал. В результате он получил перелом ребер.

