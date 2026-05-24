24 мая 2026 в 13:56

Василевка, Святогорск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 24 мая

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 24 мая? Что происходит у Василевки, Волчанска, Волоховки, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Новоалександровки, Николаевки, Никифоровки, Охримовки, Рай-Александровки, Северска, Святогорска, Федоровки Второй и Харькова?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в Василевке, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Есть продвижение в районе Новоалександровки. На Константиновском направлении без изменений на ЛБС. На Краснолиманском направлении ВС РФ отражают контратаки ВСУ в районе Рубцы — Среднее. Продолжаются бои в районе Святогорска. На Северском участке есть продвижение в районе села Каленики. Харьковский фронт. На Волчанском направлении продолжаются бои в Охримовке и Караичном. На Великобурлукском направлении есть продвижение в районе Хатнее — Меловое», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Волоховка и Шестеровка в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Купянском, Покровском и Константиновском направлениях штурмовые отряды российских военнослужащих методично улучшают позиции. ВС РФ нанесли групповые удары по военно-промышленным предприятиям, объектам ТЭК, логистике, портам и пунктам дислокации ВСУ. Полтава, Днепропетровская область и другие тыловые районы противника», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

На Харьковском направлении штурмовики ВС РФ продолжают выбивать украинских военнослужащих из населенного пункта Гранов, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«На Липцевском направлении ВСУ активных действий не предпринимали. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на девяти участках до 700 метров. Штурмовики ВС РФ ведут стрелковые бои в селах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. Были нанесены удары ТОС по позициям ВСУ в районе Избицкого. На Великобурлукском направлении российские военнослужащие продвинулись около 1000 метров на трех участках: в селе Бударки и лесных массивах Купянского района», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Иван Смирнов
