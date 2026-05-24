24 мая 2026 в 07:21

Танкисты «Севера» сорвали ротацию ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 мая

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экипаж танка Т-80 БВМ группировки войск «Север» сорвал ротацию ВСУ, уничтожив бронеавтомобиль производства США HMMWV, а также живую силу противника в Сумской области, сообщил командир танкового взвода с позывным Алтай. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 24 мая?

Танкисты «Севера» сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

«Операторы БПЛА обнаружили движение техники противника в сторону переднего края. Передав координаты экипажу танка по штатным каналам связи, продолжили наблюдение за движением боевой бронированной машины», — сообщил РИА Новости Алтай.

Он добавил, что танкисты, ведущие дежурство на заранее подготовленной закрытой огневой позиции, нанесли удар осколочно-фугасными боеприпасами по координатам точки, в которой противник производил ротацию живой силы.

Российские мастерские модернизируют трофейные дроны ВСУ на СВО

В подразделениях группировки войск «Север» на Сумском направлении СВО ведется работа по восстановлению и модернизации трофейных беспилотников ВСУ, сообщил старший оператор БПЛА с позывным Армавир. По его словам, сбитые аппараты разбирают, тестируют и адаптируют под задачи российских подразделений.

«Сбитый на передовой вражеский дрон Vampire после ремонта и установки российской прошивки проверяем работоспособность, например тестируем камеру — день/ночь, моторы — направление вращения и „сбросники“. А лично для этого дрона российскими мастерами, точнее 3D-принтерами, разработаны новые „сбросники“ под четыре боеприпаса, и все — в рабочем состоянии», — рассказал Армавир.

Модернизированные беспилотники приводятся в полностью рабочее состояние и готовы к применению. В Минобороны РФ добавили, что такие работы ведутся ежедневно, а техника активно используется в зоне СВО для выполнения боевых задач.

Десантники «Днепра» за неделю отразили четыре атаки ВСУ

Десантники группировки войск «Днепр» за неделю исключительно с помощью ударных FPV-дронов успешно отразили четыре попытки штурма своих позиций бойцами ВСУ, сообщил РИА Новости десантник 98-й гвардейской дивизии ВДВ «Днепра» с позывным Каспер. По его словам, украинские подразделения были полностью уничтожены, а российские военнослужащие потерь при отражении атак ВСУ не понесли.

«Пару дней назад выявили группу бойцов, которые пытались штурмовать наши позиции. Мы подали команду расчетам ударных FPV-дронов, которые отразили атаку на наши позиции <…>. Противник был полностью уничтожен. За последнюю неделю я наблюдал только своими глазами (атаки. — NEWS.ru) раза четыре», — сообщил Каспер.

ПВО сбила более 40 вражеских дронов

Силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 42 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Пермский край и Республику Крым.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

