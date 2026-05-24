24 мая 2026 в 06:06

Российские мастерские модернизируют трофейные дроны ВСУ на СВО

В подразделениях группировки войск «Север» на сумском направлении СВО ведется работа по восстановлению и модернизации трофейных беспилотников ВСУ, сообщил старший оператор БПЛА с позывным «Армавир» на видео Минобороны РФ. По его словам, сбитые аппараты разбирают, тестируют и адаптируют под задачи российских подразделений.

Сбитый на передовой вражеский дрон Vampire после ремонта и установки российской прошивки проверяем работоспособность, например тестируем камеру — день/ночь, моторы — направление вращения и сбросники. А лично для этого дрона российскими мастерами, точнее 3D-принтерами, разработаны новые сбросники под четыре боеприпаса, и все — в рабочем состоянии, — рассказал Армавир.

По его словам, модернизированные беспилотники приводятся в полностью рабочее состояние и готовы к применению. В Минобороны добавляют, что такие работы ведутся ежедневно, а техника активно используется в зоне СВО для выполнения боевых задач.

Ранее сообщалось, что инструкторы 164-й бригады ВС РФ обучают прибывших в зону спецоперации штурмовиков 25-й армии группировки «Запад» эффективно противодействовать FPV-дронам противника. Занятия проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, с использованием учебных беспилотников, имитирующих реальные налеты, рассказал военнослужащий с позывным Богомол.

