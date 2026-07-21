Ничего не варю, просто смешиваю ягоды с сахаром: варенье-желе из смородины без желатина

Ничего не варю, просто смешиваю ягоды с сахаром: варенье-желе из смородины без желатина

Смородиновое желе без варки — это простейший способ заготовки ягод, который позволяет максимально сохранить витамины, вкус и аромат, ведь для него нужны только смородина и сахар в пропорции 1:1.

Промойте 1 кг смородины, тщательно просушите на полотенце, переложите в блендер, добавьте 1 кг сахара, пробейте до полной однородности и растворения сахара (около 3–5 минут). Разлейте по стерилизованным банкам и закройте крышками — для хранения в холодильнике, или разложите в пластиковые контейнеры и отправьте в морозилку, где желе простоит месяцами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже готовила желе по этому рецепту. Удивило, что после разморозки оно как свежее, идеально к блинам, тостам и в выпечку. Совет: добавьте в желе сок половины лимона — он усилит желирующие свойства и придаст яркость вкусу.

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