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10 июля 2026 в 12:00

Кетчуп в магазине больше не покупаю: закатываю соус из красной смородины на зиму — для мяса и рыбы

Фото: D-NEWS.ru
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Забудьте о магазинном кетчупе с его искусственными добавками — соус из красной смородины, приготовленный на зиму, способен полностью преобразить вкус мяса, птицы или даже рыбы, добавив им изысканную кисло-сладкую нотку.

Вам понадобится 500 г красной смородины, 200 мл воды, сахар по вкусу (200–300 г), столовая ложка уксуса 6%, а также лавровый лист и перец горошком.

Промойте ягоды, удалите веточки. Выложите их в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения, варите 10 минут до мягкости. После этого протрите массу через сито или используйте блендер, чтобы получить однородное пюре. Верните полученный сок в кастрюлю, добавьте сахар, уксус и специи, варите на среднем огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится и соус не начнет густеть (около 10 минут). Горячий соус разлейте по стерилизованным банкам, закатайте крышками и оставьте остывать в перевернутом виде под пледом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже готовила соус из красной смородины и обратила внимание, что он имеет многогранный, благородный вкус. Совет: для более яркого и пикантного аромата добавьте в соус несколько зубчиков чеснока.

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Проверено редакцией
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